INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 26 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol.

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie) vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte temporar vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. Fenomene și zone vizate: intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului.

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10. Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.