Se schimbă regulile în Grecia, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, chiar înainte de startul sezonului estival.

Regulile vizează zone turistice și circulația în trafic, iar pentru nerespectarea lor riscă sancțiuni care pot ajunge până la câteva mii de euro.

De exemplu, cei care doresc să viziteze situri arheologice trebuie să lase pantofii cu toc ascuțit deoparte, pentru că aceștia ar putea să strice marmura extrem de veche. Cei care nu țin cont de această regulă pot fi opriți la intrare sau aspru sancționați.

De asemenea, este interzisă atingerea exponatelor în muzee.

Reguli noi vizează și șoferii. Fumatul în mașină în prezența unui copil sub 12 ani este sancționată drastic. Amenda poate să ajungă până la 1.500 de euro pentru mașinile personale și până la 3.000 de euro pentru cele de serviciu sau închiriate, plus permisul suspendat pentru o lună de zile.

Totodată, dacă parcați neregulamentar, riscați amenzi cuprinse între 40 și 80 de euro și sancțiuni suplimentare, precum reținerea plăcuțelor, a talonului sau a permisului auto.

De asemenea, este bine să știți că dacă uitați să vă puneți centura, vă va costa 350 de euro. La depășirea pe linie continuă sau trecerea pe roșu, amenda se dublează.