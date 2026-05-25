Inspectoratul Școlar Județean Maramureș îl felicită cu deosebită mândrie pe elevul Raul Covrig, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, pentru performanța remarcabilă obținută la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026, unde a cucerit medalia de argint.

Competiția s-a desfășurat în perioada 17–25 mai și a reunit 209 concurenți din 27 de țări, România fiind invitată să participe alături de statele din regiunea Asia-Pacific.

Rezultatul obținut de Raul confirmă, încă o dată, valoarea educației maramureșene și demonstrează că pasiunea, munca și perseverența pot duce un elev din Maramureș printre cei mai buni tineri fizicieni ai lumii.

Felicitări lui Raul pentru această realizare extraordinară, profesorului Marian Herbil, care l-a îndrumat cu profesionalism și dedicare, precum și familiei care i-a fost permanent alături!