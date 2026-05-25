Credincioșii din Berința și din împrejurimi sunt invitați duminică, 31 mai, la sărbătoarea hramului Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din localitate, eveniment organizat de Parohia Ortodoxă Berința, în cadrul Protopopiatului Lăpuș.

Programul religios va începe la ora 09:00 cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie oficiată în sobor de preoți, de la ora 10:00.

De asemenea, de la ora 11:30 va avea loc un cuvânt de învățătură, iar la ora 12:00 sunt programate sfințirea apei și rugăciunea pentru țarini.

Organizatorii transmit că evenimentul reprezintă un moment important pentru comunitate, invitând credincioșii să participe „cu mare drag în comuniune liturgică, în această binecuvântată și importantă zi”.

Invitația este adresată de preotul paroh Radu Ioan Anton.