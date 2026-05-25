Conducerea Centrului Universitar Nord din Baia Mare, comunitatea academică şi ȋntregul personal deplâng trecerea ȋn eternitate a prof. univ. dr. habil. Nicolae Pop, care prin întreaga sa activitate academică și științifică, a contribuit în mod remarcabil la formarea a numeroase generații de studenți și la consolidarea prestigiului instituției de învățământ superior.

Profesionalismul, generozitatea intelectuală și spiritul său nobil vor rămâne mereu în memoria celor care au avut privilegiul să îl cunoască și să lucreze alături de dumnealui.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei ȋndoliate!