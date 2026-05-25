Două persoane și-au pierdut viața duminică seara, în urma unui grav accident feroviar produs în cartierul Episcopia din Oradea, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Santăului. Un tren de călători care circula pe ruta Satu Mare – Oradea a lovit un autoturism aflat pe șine.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției Bihor, accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112 în jurul orei 18:36. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Poliției Rutiere, pompieri și cadre medicale SMURD.

Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că autoturismul ar fi fost surprins de tren în momentul traversării căii ferate. Impactul a fost extrem de violent, iar vehiculul a fost distrus aproape complet.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, inclusiv autospeciale de descarcerare grea și echipaje medicale de terapie intensivă mobilă.

Din păcate, cele două persoane aflate în autoturism — un bărbat și o femeie — au fost găsite încarcerate și fără semne vitale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.