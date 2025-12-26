Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

– Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane.

– Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în nordul Carpaţilor Orientali şi în Munţii Apuseni, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

– Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

– Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice penntru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

– Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.