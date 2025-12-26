Vremea a fost rece în cursul serii de joi și al dimineții de vineri, respectiv s-a produs îngheț la sol.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în acestă dimineață la stația meteo Iezer -6 grade Celsius, în Pasul Prislop ș Târgu Lăpuș -5 grade Celsius, în Pasul Gutâi, Sighetu Marmației, Ocna Șugatag, Seini și Baia Mare -4 grade Celsius, Cavnic și Băiuț – 3 grade Celsius, Borșa -2 grade Celsius.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu două utilaje și s-au împrăștiat patru tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Prislop pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Angajații societății Drumuri și Poduri au intervenit pe drumurile județene cu două utilaje și au răspândit 12 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. Majoritatea sectoarelor de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și uscată. Sunt tronsoane de drum în zonele de deal și de munte cu partea carosabilă curată și parțial umedă, respectiv curată și umedă. Se semnalează ceață în zonele joase și la munte.

Vremea va fi astăzi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul serii și al nopții când pe arii restrânse, îndeosebi la munte, va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între -4 și -1 grad. Izolat în zonele joasevor fi condiții de ceață.