O tragedie care a îndurerat profund comunitatea din Cicârlău s-a petrecut în prima zi a lunii iunie, chiar de Ziua Internațională a Copilului. Un adolescent în vârstă de numai 15 ani a fost găsit fără viață pe un teren extravilan de pe raza localității.

Alarma a fost dată duminică, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș. Din primele verificări, pe corpul tânărului nu au fost identificate urme de violență.

Potrivit informațiilor care circulă în comunitate, băiatul ar mai fi avut în trecut tentative de a-și lua viața, cea mai recentă fiind, susțin localnicii, chiar în urmă cu câteva zile. Deocamdată, aceste aspecte nu au fost confirmate oficial, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

În sat se vorbește despre posibile probleme personale și despre o relație sentimentală care l-ar fi afectat puternic pe adolescent, însă motivele exacte rămân deocamdată necunoscute. Răspunsurile ar putea veni după finalizarea cercetărilor și a expertizelor medico-legale.

Poliția a deschis un dosar penal

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au transmis că se desfășoară cercetări sub coordonarea procurorului de caz.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localității Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat persoana în cauză, fiind vorba de un tânăr de 15 ani. În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violență.

Tânărul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș pentru efectuarea necropsiei”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.

Durere în școală și în lumea sportului

Vestea morții adolescentului a căzut ca un trăsnet peste colegii, profesorii și antrenorii săi. Tânărul era elev la un liceu din județ și activa ca sportiv la un club de box, fiind apreciat de cei care l-au cunoscut.

Mesajele de condoleanțe și de susținere pentru familie au început să apară pe rețelele de socializare, iar comunitatea locală încearcă să înțeleagă cum s-a putut ajunge la un asemenea deznodământ.

Ancheta continuă, urmând ca rezultatele necropsiei și cercetările desfășurate de polițiști să stabilească împrejurările exacte în care adolescentul și-a pierdut viața.