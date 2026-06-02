Colectivul Penitenciarului Baia Mare își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a domnului general Costică Voicu.

Prin întreaga sa activitate desfășurată în slujba instituțiilor de ordine publică și prin contribuția esențială adusă formării profesionale a numeroase generații de cadre, domnia sa a lăsat în urmă o moștenire valoroasă și un exemplu de profesionalism, responsabilitate și dedicare.

Cei care au avut privilegiul de a fi îndrumați și mentorizați de domnul general Voicu îl vor păstra în memorie ca pe un adevărat reper al sistemului de ordine publică și siguranță națională din România. Valorile și principiile pe care le-a promovat de-a lungul carierei sale vor continua să inspire generațiile viitoare.

În aceste momente de tristețe și reculegere, colectivul Penitenciarului Baia Mare transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor, colaboratorilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ofere putere și alinare celor rămași în urmă.