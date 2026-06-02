Curtea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare va găzdui, duminică, 7 iunie, începând cu ora 15:00, cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Micul Biciclist Creștin”, dedicat copiilor și familiilor.

Evenimentul promite o după-amiază plină de energie, voie bună și activități recreative pentru cei mici.

Sunt invitați să participe copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, iar organizatorii au pregătit, în acest an, o ediție specială și pentru categoria de vârstă 12-14 ani.

Participanții vor avea parte de concursuri, surprize și premii, într-un cadru care îmbină mișcarea, prietenia și valorile creștine.

Organizatorii atrag atenția că purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru toți concurenții.

„Micul Biciclist Creștin” a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate copiilor din Baia Mare, reunind sute de participanți într-o atmosferă de sărbătoare, credință și comunitate.

„Pregătește bicicleta, pune casca și vino să trăim împreună o experiență de neuitat! Pedalăm cu bucurie, credință și prietenie!”, este mesajul transmis de organizatori.