Festivalul Internațional de Artele Spectacolului ATELIER se va desfășura între 13 și 19 iunie la Teatrul Municipal Baia Mare, dar și în alte spații neconvenționale din oraș!

Pe lângă spectacolele din selecția oficială, dedicată dramaturgiilor sonore, programul festivalului mai cuprinde lansări de carte și reviste de teatru, expoziții, teatru radiofonic, happening-uri, conferințe, concerte și un colocviu dedicat sound designului contemporan, cu artiști, compozitori și sound designeri din scena națională, un spațiu de dialog despre cum se gândește, astăzi, partitura unui spectacol între Bach și plug-in-uri, între cvartet de coarde și field recording.

Spectacolele selecționate pentru cea de-a 32-a ediție a Festivalului ATELIER de la Baia Mare nu pretind că sunetul e mai pur fără scenă, sau că scena ar fi doar o reprezentare din care muzica e elevată, individual, către esență. Dimpotrivă, ele caută punctul în care teatrul și sunetul nu se mai pot dezice unul de celălalt, în care universul sonor e și gândire, și corp, și replică, în care o tăcere lungă oferă tonul potrivit textului care urmează.