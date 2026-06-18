Miercuri, 17 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Judecătoria Baia Mare și Tribunalul Maramureș pe numele unui bărbat de 47 de ani, respectiv a unui tânăr de 27 de ani.

Ambii au fost depistați pe raza municipiului Baia Mare, bărbatul fiind condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală, iar tânărul la pedeapsa închisorii de 2 ani și 11 luni pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri.

Cei doi au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepselor.