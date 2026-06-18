Academia de Șah Maramureș organizează, în perioada 16–22 august, o nouă ediție a Cantonamentului de Vară, un eveniment dedicat pregătirii sportive, dezvoltării personale și consolidării spiritului de echipă în rândul tinerilor șahiști.

Desfășurat la Repedea, cantonamentul reunește șahul de performanță cu activități educative și recreative, oferind participanților o experiență complexă și echilibrată. Programul de pregătire va fi coordonat de antrenorii Academiei de Șah, marele maestru Gergely Szabo și maestrul internațional Cătălin Ardelean, alături de profesorul Ștefan Axinte și colaboratorii Cristina și Ovidiu Sunea.

Pe lângă sesiunile intensive de antrenament și analiză, participanții vor lua parte la turnee de șah, activități sportive, excursii, jocuri de societate și momente de socializare menite să stimuleze dezvoltarea personală și relațiile de prietenie dintre copii și tineri.

Organizatorii subliniază că tabăra reprezintă nu doar o oportunitate de perfecționare a abilităților șahiste, ci și un cadru ideal pentru dezvoltarea disciplinei, a gândirii strategice și a spiritului de colaborare.

Înscrierile sunt deschise până la 20 iunie. În această etapă, prioritate au membrii și colaboratorii Academiei de Șah Maramureș. În funcție de locurile disponibile, după această dată înscrierile vor fi deschise și publicului larg.

Prin această inițiativă, Academia de Șah Maramureș continuă să promoveze excelența în șah și să ofere tinerilor pasionați oportunități de învățare, dezvoltare și performanță într-un mediu sigur și motivant.