Comunitatea din Vișeu de Jos este invitată să participe la una dintre cele mai îndrăgite sărbători tradiționale locale – „Feterele”, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Vișeu de Jos, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

Manifestarea va avea loc marți, 23 iunie, începând cu ora 20:30, la Podul Satului din Vișeu de Jos, într-un cadru autentic maramureșean, unde tradițiile, muzica populară și spiritul comunității se vor împleti într-o atmosferă de sărbătoare.

Pe scena evenimentului va urca îndrăgitul interpret Deți Iuga, care va oferi publicului un recital dedicat valorilor și frumuseții folclorului românesc. Alături de acesta, vor evolua invitații speciali Iasmina Lazaroi și formația sa, Raluca Izabela Chiș și Rebecca Danci, artiști apreciați pentru promovarea cântecului popular autentic.

„Feterele” reprezintă o tradiție păstrată cu respect de comunitatea din Vișeu de Jos, fiind un prilej de întâlnire între generații și de celebrare a identității culturale locale. Atmosfera va fi completată de focul tradițional, simbol al continuității și al legăturii dintre trecut și prezent.

Organizatorii îi așteaptă pe localnici și pe toți iubitorii de tradiții să participe la această seară specială, dedicată patrimoniului cultural maramureșean, muzicii și bucuriei de a fi împreună.