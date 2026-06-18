Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu 22 iunie 2026, se instituie restricții de circulație și parcare în parcare în zona Pieței Universității (Buclă) pentru execuția de lucrări (etapa 4) la obiectivul „Regenerare Urbană Durabilă prin Înființarea Pieței Universității”. Circulația va fi restricționată:

– pe bd. Independenței, în dreptul blocului Agenția CFR, pentru execuție branșament electric în perioada 22 iunie 2026, ora 9:00 – 27 iunie, ora 18:00 (branșament electric);

– la intersecția Pieței Universității cu străzile Gheorghe Marinescu și Victoriei, în perioada 29 iunie 2026, ora 9:00 – 30 iunie, ora 18:00 (curenți slabi);