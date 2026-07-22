Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș invită publicul la vernisajul expoziției de pictură „Între semn și culoare”, semnată de artista Ioana Ileana Moldovan. Evenimentul va avea loc joi, 23 iulie, de la ora 18:00, la Șura Buteasa din cadrul Muzeului Satului Baia Mare, situat pe Dealul Florilor nr. 1.

Expoziția, curatoriată de Anamaria Nagy, propune o incursiune artistică între memoria culturală și sintezele plastice ale arhaicului, reunind lucrări inspirate din universul tradițional și din simbolistica spațiului maramureșean. Tema evidențiază dialogul dintre semn, culoare și patrimoniul cultural, într-o abordare plastică contemporană.

Publicul va putea vizita expoziția în perioada 23 iulie – 23 august.

Ioana Ileana Moldovan este cunoscută pentru preocuparea sa constantă pentru valorificarea motivelor și a memoriei culturale din Maramureș, transpuse într-un limbaj artistic personal, în care tradiția și expresia contemporană se întâlnesc armonios.