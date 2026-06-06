Parohia greco-catolică „Sfântul Anton” din Baia Mare îi invită pe credincioși să participe la sărbătoarea hramului bisericii, dedicată Sfântului Anton de Padova, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie, la biserica situată pe strada Victoriei nr. 15, iar Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 10:00.

Tot în cadrul manifestărilor dedicate hramului și încheierii tradiționalei „trezene” în cinstea Sfântului Anton, marți, 9 iunie, va avea loc o Seară de Veghe, cu următorul program:

17:20 – Rozariul;

18:00 – Sfânta Liturghie, urmată de rugăciuni de mijlocire către Sfântul Anton;

19:30 – Cateheză, priveghere și adorație euharistică.

Precizăm că Sfânta Liturghie de la ora 18.00, urmată de adorația euharistică, și Sfânta liturghie din ziua hramului vor fi transmise în direct la Radio Maria.