Având în vedere condițiile meteorologice, în această dimineață a fost înregistrată o situație în care traficul a fost restricționat temporar pe D.N. 17C, în Pasul Șetref, pe tronsonul de drum ce face legătura între județele Maramureș și Bistrița-Năsăud după ce patru ansambluri de vehicule au fost imobilizate. Circulația nu a fost întreruptă complet, aceasta desfășurându-se dirijat, pe un singur sens de mers. Traficul a fost reluat complet în urmă cu 10 minute.

La această oră, pe pricipalele artere rutiere din județ se circulă în condiții de iarnă.

Utilajele de deszăpezire intervin permanent, acționând cu material antiderapant.

Polițiștii rutieri se află în teren și acționează continuu pentru fluidizarea circulației, prevenirea producerii accidentelor rutiere și sprijinirea participanților la trafic, fiind în permanentă legătură cu administratorii drumururilor și cu societățile care execută lucrări de deszăpezire.

„Vă sfătuim să vă asigurați o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță și folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, spun reprezentanții IPJ.