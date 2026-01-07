Marți, 6 ianuarie a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în râul Săsar se află o persoană.

Alături de polițiști, la fața locului au intervenit și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, care au extras din râu un bărbat. Din păcate, acesta nu prezenta semne vitale.

Ca urmare a verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana extrasă din râul Săsar, stabilind că este vorba despre un bărbat în vârstă de 63 de ani, din județul Hunedoara.

În continuare se efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.