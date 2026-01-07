Conducerea și colectivul de cadre didactice al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare își exprimă profundul regret pentru pierderea dlui profesor Naghi Gavril, fost director al instituției, un dascăl dedicat carierei didactice, un model pentru multe generații și un om de o aleasă omenie, implicat în viața comunității șomcutene.

„Suntem alături de familia greu încercată și de dna profesor Amalia Naghi, dorindu-i multă putere și mângâiere în aceste momente deosebit de grele! Viața celui plecat a fost o binecuvântare pentru toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, spun reprezentanții liceului.