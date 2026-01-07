Actualizare date sectoare de drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – zăpadă frământată până la 1 cm;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată până la 1 cm;

• DN18 Petrova – zăpadă frământată până la 2 cm;

• DN18 și DN17C – zăpadă frământată până la 2 cm;

• DN18 Pasul Prislop curat și umed;

• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată până la 2 cm;

• DN19 Huta Certeze zapada framantata pana la 1 cm,

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Șase utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 64 tone de material antiderapant;

• Opt utilaje în acțiune DN18 Pasul Gutâi cu 62 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 39 tone de material antiderapant;

• Patru utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu 56 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 12 tone de material antiderapant;

• Cinci utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 11 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe DN18 Pasul Prislop și Borșa cu 14 tone de material antiderapant.

Total: 30 utilaje în acțiune si 258 tone de material antiderapant În trafic sunt prezente echipaje de poliție rutieră care asigură fluidizarea traficului rutier și verifică dotarea vehiculelor cu anvelope de iarnă.