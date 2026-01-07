Actualizare date sectoare de drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate.
Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:
• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – zăpadă frământată până la 1 cm;
• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată până la 1 cm;
• DN18 Petrova – zăpadă frământată până la 2 cm;
• DN18 și DN17C – zăpadă frământată până la 2 cm;
• DN18 Pasul Prislop curat și umed;
• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată până la 2 cm;
• DN19 Huta Certeze zapada framantata pana la 1 cm,
Intervenții utilaje și material antiderapant:
• Șase utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 64 tone de material antiderapant;
• Opt utilaje în acțiune DN18 Pasul Gutâi cu 62 tone de material antiderapant;
• Două utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 39 tone de material antiderapant;
• Patru utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu 56 tone de material antiderapant;
• Trei utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 12 tone de material antiderapant;
• Cinci utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 11 tone de material antiderapant;
• Două utilaje în acțiune pe DN18 Pasul Prislop și Borșa cu 14 tone de material antiderapant.
Total: 30 utilaje în acțiune si 258 tone de material antiderapant În trafic sunt prezente echipaje de poliție rutieră care asigură fluidizarea traficului rutier și verifică dotarea vehiculelor cu anvelope de iarnă.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns