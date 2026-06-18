Controalele intensificate ale Gărzii Forestiere Naționale în zona Borșa au scos la iveală numeroase nereguli, după ce nouă puncte de monitorizare video din sistemul național de supraveghere a transporturilor de material lemnos, implementat prin PNRR, au fost distruse.

Ministrul Mediului a anunțat că a solicitat verificări mult mai dure în zonele respective, iar primele rezultate transmise de inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, indică abateri grave.

Potrivit raportului preliminar, în urma controalelor efectuate în zonele adiacente camerelor de monitorizare au fost constatate nereguli în toate punctele verificate.

Printre rezultatele controalelor se numără:

207,557 metri cubi de material lemnos confiscați fizic;

40,42 metri cubi de material lemnos confiscați valoric, în valoare de 42.821,49 lei;

amenzi în valoare totală de 50.000 de lei;

identificarea a cinci posibile infracțiuni, printre care fals informatic, tăieri ilegale, furt de arbori și utilizarea fără drept a ciocanului silvic;

cel puțin 60 de arbori tăiați ilegal descoperiți în teren.

Situația a devenit tensionată într-una dintre locațiile verificate, unde, potrivit informațiilor transmise de autorități, echipa națională a Gărzii Forestiere ar fi fost încuiată într-un depozit și împiedicată să își desfășoare activitatea, fiind necesară intervenția poliției.

Reprezentanții Ministerului Mediului susțin că au fost formulate sesizări penale, iar ancheta va continua pentru stabilirea tuturor responsabilităților.