Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare organizează cea de-a IX-a ediție a programului „Școala Mamei”, dedicat viitoarelor mămici care doresc să se pregătească pentru perioada sarcinii, nașterii și îngrijirii nou-născutului.

Programul se va desfășura în perioada 25 iunie – 13 august 2026 și oferă participanților acces gratuit la sesiuni susținute de medici și specialiști din domeniul sănătății. Temele abordate vor include evoluția sarcinii, procesul nașterii, alăptarea, îngrijirea bebelușului și importanța echilibrului emoțional în această etapă importantă a vieții.

Activitățile vor avea loc la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” și la Policlinica nr. 2, unde se va desfășura modulul dedicat puericulturii.

Participarea este gratuită și nu necesită programare prealabilă, oferind tuturor viitoarelor mame oportunitatea de a beneficia de informații utile, sprijin și îndrumare într-un cadru profesionist și prietenos.