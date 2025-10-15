La acest moment, traficul rutier este restricționat pe D.N. 1C, pe ambele sensuri de deplasare, ca urmare a unui accident de circulație produs în urmă cu puțin timp.

La fața locului sunt prezenți polițiștii, care efectuează cercetări pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier va fi reluat integral după finalizarea activităților de cercetare și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.