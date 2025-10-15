Un accident rutier a avut loc astăzi, pe drumul comunal DC 1C din Tăuții Măgheruș. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar în urma impactului unul dintre vehicule a fost grav avariat în partea din față.

La fața locului au intervenit polițiștii pentru dirijarea traficului și stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs coliziunea. De asemenea, un echipaj medical s-a deplasat pentru a acorda îngrijiri persoanelor implicate.

Traficul în zonă este momentan blocat pe ambele sensuri, fiind deviat pe rute alternative până la finalizarea cercetărilor.

Poliția efectuează verificări pentru a stabili cauza producerii accidentului.