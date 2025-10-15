Deputatul PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat adoptarea în plenul Camerei Deputaților a proiectului de lege PLx 223/2025, o inițiativă legislativă menită să aducă mai multă echitate și predictibilitate în relația dintre stat și contribuabili.

Proiectul, inițiat de Ionel Bogdan alături de Bogdan Huțucă și susținut de grupul parlamentar al PNL, corectează o diferență de tratament din actuala reglementare privind cazierul fiscal.

Noua lege prevede ca radierea din cazierul fiscal să se facă imediat după reactivarea contribuabilului, indiferent de motivul inactivării. Până acum, contribuabilii care deveneau inactivi din cauze administrative, precum expirarea sediului social, erau radiați din cazier abia după trei luni, chiar dacă își rezolvau situația imediat.

”Această situație crea un blocaj inutil pentru antreprenori, care nu își puteau relua activitatea, încheia contracte sau accesa servicii. Prin această modificare, corectăm o nedreptate și aducem mai multă corectitudine, echitate și respect pentru mediul de afaceri”, a declarat deputatul Ionel Bogdan.

Adoptarea legii PLx 223/2025 reprezintă un nou pas al parlamentarilor liberali în direcția sprijinirii mediului de afaceri și a simplificării relației dintre stat și contribuabil.

Biroul de presă al Biroului Parlamentar – Deputat Ionel Ovidiu Bogdan