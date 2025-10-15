La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit în localitatea Bușag, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 57 de ani, care conducea un motociclu, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de un autocamion care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.

După producerea evenimentului rutier, conducătorul autocamionului, un bărbat de 56 de ani, și-a continuat deplasarea, fiind oprit pe raza județului Satu Mare.

În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a conducătorului motocicului, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.