Un eveniment de cântec și voie bună va avea loc sâmbătă, 14 februarie, la Suciu de Sus. „Șezătoarea Generațiilor” se va desfășura la Căminul Cultural din localitate, începând cu ora 17:00.

Șezătoarea de altădată era locul unde oamenii se adunau nu doar pentru lucru, ci și pentru povești, cântec, sfat bun și apropiere. Era un timp al răgazului, al comunității și al legăturilor care se țeseau firesc între oameni, dincolo de vârste. Prin acest eveniment, se dorește să se readucă la viață aceste valori și să le transmitem mai departe generației tinere, ca o moștenire de suflet.

„Șezătoarea Generațiilor” își propune să fie o punte între trecut și prezent, un prilej de întâlnire între bunici, părinți și copii, unde tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile de odinioară să fie retrăite cu emoție și respect.

Costumul popular și lucrul de mână sunt obligatorii, ca semn de prețuire pentru identitatea și tradiția noastră.

De la ora 19:00, evenimentul va continua cu joc, pentru toți cei care doresc să ducă mai departe tradiția prin voie bună și pași de dans. Atmosfera și voia bună vor fi întreținute de Mariana Cușner și formația.