Intervenție rapidă a echipei Drumuri și Poduri Maramureș: podeț înlocuit și circulație reluată în siguranță

Astăzi, între orele 10.00 și 14.00, echipa societății Drumuri și Poduri Maramureș, aflată în subordinea Consiliul Județean Maramureș, a intervenit prompt pentru înlocuirea unui podeț afectat de subspălări.

În cadrul lucrărilor, au fost aduse în șantier tuburile necesare și un excavator, s-au tăiat rosturile, a fost îndepărtat podețul vechi, iar în locul acestuia a fost montat unul nou. Intervenția s-a desfășurat conform graficului stabilit, iar circulația a fost reluată în condiții de siguranță.

Reprezentanții administrației județene au transmis mulțumiri echipei pentru mobilizarea rapidă, seriozitate și profesionalism, subliniind că astfel de intervenții presupun coordonare eficientă, efort susținut și asumare.

Totodată, au fost adresate mulțumiri cetățenilor din zonă pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata restricțiilor temporare de trafic, evidențiindu-se faptul că siguranța comunității rămâne prioritatea principală.

Autoritățile subliniază că doar prin colaborare între administrație, echipele din teren și comunitate pot fi realizate intervenții rapide și eficiente, ori de câte ori situația o impune.