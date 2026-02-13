Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că METEO France (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) a emis o alertă de cod roșu de ploi, inundații și vânt puternic în mai multe regiuni din această țară, pentru perioada 12 – 13 februarie 2026.

Furtuna NILS afectează teritoriul francez în cursul zilei de 12 februarie 2026, generând intensificări puternice ale vântului în sudul țării, în special în departamentele Aude și Pyrénées-Orientales, precum și cantități însemnate de precipitații în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanșelor.

Astfel, autoritățile franceze au emis, la data de 12 februarie 2026, o alertă de cod roșu de rafale de vânt pentru departamentele Aude și Pyrénées-Orientales, precum și o alertă de cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitățile Montpellier, Rodez, Mende, Montauban, Toulouse, Tarbes, Auch, Foix și Albi.

De asemenea, a fost emisă o alertă de cod roșu de ploi și inundații pentru departamentele Lot-et-Garonne și Gironde, pentru perioada 12 – 13 februarie 2026.

În context, sunt preconizate perturbări ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. De asemenea, pot fi înregistrare și perturbări ale rețelelor de electricitate, precum și dificultăți în alimentarea cu apă potabilă.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condițiile meteorologice și respectarea indicațiilor autorităților locale.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul web al aeroportului din localitatea de destinație/plecare.

Pentru informații actualizate, cetățenii români se pot informa în timp real în legătură cu situația meteorologică accesând pagina de internet www.meteofrance.com.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147 052 966 și +33 147 052 755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33 680 713 729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33 610 027 164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33 643 627 736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627 050 022.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro și www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro,