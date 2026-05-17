În timp ce pentru mulți părinți ultimele săptămâni de sarcină sunt pline de emoție și pregătiri, pentru Mihaela și Adi Danciu fiecare zi a devenit o luptă contra timpului.

Mihaela Danciu este însărcinată și așteaptă cu drag venirea pe lume a unui băiețel. Din păcate, medicii au descoperit că micuțul suferă de o malformație cardiacă congenitală gravă, iar singura lui șansă la viață este o intervenție chirurgicală complexă ce poate fi realizată doar în Germania, imediat după naștere.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, Mihaela va trebui să rămână aproximativ trei luni în Germania alături de copilul ei, perioadă care implică costuri uriașe pentru tratament, cazare și transport.

Familia trece prin momente extrem de dificile și face apel la sprijinul oamenilor cu suflet mare. Orice donație, indiferent de sumă, poate însemna o șansă în plus la viață pentru acest copil care nici măcar nu s-a născut încă, dar care luptă deja pentru fiecare bătaie a inimii sale.

Cei care nu pot contribui financiar pot ajuta prin distribuirea acestui mesaj. Uneori, un simplu share poate ajunge la persoana potrivită și poate schimba un destin.

Conturi pentru donații: Danciu David Adrian

Cont EURO: RO07BTRLEURCRT0325667401

Cont LEI: RO57BTRLRONCRT0325667401

„Haideți să le fim alături lui Adi și Mihaela și să le arătăm că nu sunt singuri în această luptă pentru viața copilului lor.”