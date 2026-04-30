Miercuri, în jurul orei 13:00, cursul oficial afișat de Banca Națională a României a indicat un nivel de 5,1004 lei pentru un euro, marcând pentru prima dată în ultimul an depășirea pragului de 5,1 lei.

Evoluția vine după o perioadă de aproximativ trei ani în care moneda națională a oscilat în jurul valorii de 4,9 lei pentru un euro. Pragul psihologic de 5 lei a fost depășit în mai 2025, în context electoral, când piețele au reacționat la rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Ulterior, pe 8 mai, a fost înregistrat un maxim istoric de 5,1222 lei pentru un euro. În acea perioadă, în finala electorală au intrat actualul președinte Nicușor Dan și liderul George Simion, context care a amplificat volatilitatea de pe piața valutară.

Din punct de vedere economic, specialiștii explică variațiile cursului prin factori precum dezechilibrele comerciale, diferențele de inflație sau politica dobânzilor de referință. În România, BNR aplică o politică de „flotare controlată”, intervenind periodic pe piața valutară pentru a limita fluctuațiile excesive ale leului.

Deși banca centrală nu comentează public sumele utilizate în intervenții, estimările analiștilor indică faptul că rezervele valutare ar fi fost utilizate intens în perioadele de tensiune, inclusiv pentru menținerea cursului sub anumite praguri psihologice.

În practică, deprecierea leului are efecte directe asupra economiei reale, în condițiile în care numeroase bunuri și servicii sunt raportate la euro: locuințele, chiria, abonamentele, mașinile sau serviciile digitale. Astfel, orice creștere a cursului se reflectă rapid în costurile suportate de populație.

Evoluția din ultimele zile readuce în atenție sensibilitatea pieței valutare la contextul economic și politic, precum și rolul BNR în stabilizarea cursului de schimb.

Surse: Curs BNR/Digi24/Radio Europa Liberă