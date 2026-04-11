Primăria Comunei Groși anunță continuarea uneia dintre cele mai îndrăgite și reprezentative tradiții locale – aprinderea focului de pe coasta Iacoboi, un obicei străvechi care are loc în noaptea de Înviere și care adună întreaga comunitate în jurul credinței și valorilor creștine.

Evenimentul se desfășoară la miezul nopții, în momentul în care focul este aprins, marcând simbolic purificarea și renașterea spirituală. Tradiția este însoțită de un moment emoționant: un grup de bărbați aflați pe coastă rostește în cor „Hristos a Înviat!”, iar răspunsul „Adevărat a înviat!” vine din turla bisericii, unde un alt grup duce mai departe acest dialog simbolic. Ecoul acestor cuvinte se răspândește peste sat, creând o atmosferă profundă și un sentiment de unitate.

De-a lungul anilor, acest obicei a devenit un punct central al sărbătorii pascale în comună, întărind legăturile dintre locuitori și oferind un moment de reflecție și bucurie colectivă. Reprezentanții administrației locale subliniază că tradiția este păstrată cu respect și implicare, în special de către tineri, care contribuie activ la transmiterea ei către generațiile viitoare.

„Ne bucură faptul că această tradiție este dusă mai departe cu responsabilitate de tinerii din comuna noastră. Este o dovadă vie că identitatea și credința comunității rămân puternice”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Prin astfel de inițiative, comunitatea din Groși demonstrează că valorile autentice și tradițiile pot rămâne vii, fiind transmise mai departe cu mândrie și respect.