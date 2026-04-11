Un bărbat de 42 de ani a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere, pe un drum secundar din localitatea Rona de Sus.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 10 aprilie, în jurul orei 20:30, când polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Ștrec. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că la volan se afla un bărbat care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, conducerea unui autovehicul fără permis este interzisă pe orice categorie de drum, fără excepție, fapta constituind infracțiune.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.