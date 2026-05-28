O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită căzută în localitatea Băsești din județul Maramureș, iar ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Potrivit reprezentanților IPJ Maramureș, aparatul de zbor a fost descoperit pe raza localității Băsești, fără a avea atașată încărcătură explozivă.

La fața locului au intervenit polițiști, specialiști din cadrul structurilor competente și echipe pirotehnice, zona fiind securizată pentru desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță.

Surse apropiate anchetei susțin că drona urmează să fie expertizată pentru a se stabili modelul, traseul și eventualele date stocate în sistemele de navigație. De asemenea, anchetatorii încearcă să afle dacă aparatul aparține unei persoane private sau dacă a fost utilizat în alte activități înainte de a ajunge pe teritoriul județului Maramureș.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, procurorii urmând să stabilească proveniența dronei și circumstanțele exacte în care aceasta a ajuns în zonă.

Între timp, descoperirea a generat numeroase reacții în mediul online, unde internauții au făcut haz de necaz și au comentat ironic că „sigur a venit să vadă cum funcționează depozitul de deșeuri din zonă”.

Autoritățile spun că, până în acest moment, nu există indicii privind existența unui pericol pentru populație, însă cercetările continuă.