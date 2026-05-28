CSM Știința Baia Mare va fi reprezentată în Africa de Sud de trei dintre jucătorii săi, convocați la echipa națională România A pentru participarea la „Toyota Challenge 2026 Africa Euro Series”. Este vorba despre Costel Grămadă, Nicolaas Immelman și Jason Tomane, care vor face parte din lotul „Stejarilor” pentru seria de meciuri programate la Bloemfontein.

Reprezentativa României A va disputa trei partide puternice în compania unor formații importante din rugby-ul sud-african:

5 iunie – Suzuki Griquas,

10 iunie – Toyota Cheetahs,

14 iunie – Airlink Pumas.

Clubul băimărean amintește că a participat în premieră la acest turneu în anul 2021, devenind prima echipă de club din rugby-ul românesc care a jucat oficial în Africa de Sud împotriva unor formații de top. Atunci, „Zimbrii” au întâlnit Toyota Cheetahs și au obținut o victorie spectaculoasă împotriva celor de la Free State XV.

Convocarea celor trei sportivi confirmă încă o dată nivelul ridicat al rugby-ului băimărean și contribuția importantă a clubului la reprezentativa națională a României.

Sursă: CSM Știința Baia Mare