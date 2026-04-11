Un incident cu final fericit a avut loc în această după-amiază în orașul Cavnic, unde un pui de urs a ajuns într-o curte a unui localnic, stârnind îngrijorare, dar și mobilizarea rapidă a autorităților.

În jurul orei 18:30, un cetățean a apelat numărul unic de urgență pentru a semnala prezența animalului sălbatic. La scurt timp, jandarmii montani, alături de echipa de intervenție constituită conform procedurilor, au ajuns la fața locului și au găsit puiul de urs dezorientat.

Intervenția s-a desfășurat cu calm și profesionalism. Jandarmii au securizat zona pentru a preveni orice pericol și, fără a speria animalul, au reușit, cu ajutorul unui localnic, să-l ghideze înapoi spre pădure, cel mai probabil locul unde îl aștepta familia sa. Puiul s-a retras fără dificultăți, părând să-și regăsească drumul spre habitatul natural.

Autoritățile anunță că vor continua monitorizarea zonei pentru a se asigura că nu există riscuri pentru populație.

Jandarmii montani reamintesc cetățenilor că, în astfel de situații, este esențial să nu intervină pe cont propriu și să apeleze imediat numărul de urgență 112, pentru a evita expunerea la pericole.