Ansamblul Folcloric „Hori și Joc” al Palatul Copiilor Baia Mare a obținut Premiul I în cadrul concursului „Magia Artelor”, confirmând încă o dată valoarea tinerilor interpreți și dansatori maramureșeni.

Reușita a fost anunțată de Teodora Dănțăușa, membră a ansamblului, care a subliniat că performanța este rezultatul multor ore de repetiții, muncă și pasiune pentru tradițiile populare românești. Tinerii artiști au fost coordonați de profesoara coregrafă Maria Seraz, cea care îi pregătește și îi inspiră să ducă mai departe jocul și folclorul maramureșean. Totodată, membrii ansamblului au transmis mulțumiri conducerii instituției, în special directorului prof. dr. Ion Iuga, pentru sprijinul acordat activităților artistice.

Succesul obținut la concurs reprezintă o nouă confirmare a valorii ansamblurilor folclorice din Baia Mare și a implicării tinerilor în promovarea tradițiilor autentice din Maramureș.