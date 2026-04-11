În zilele de 10 și 11 aprilie 2026, în Vinerea și Sâmbăta Mare, Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a desfășurat o serie de vizite pastorale în centre de îngrijire aflate în cadrul Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Cu acest prilej, ierarhul le-a oferit beneficiarilor sprijin duhovnicesc, binecuvântări și daruri simbolice – ouă roșii, cărți religioase și iconițe cu Învierea Domnului – aducând un strop de bucurie în preajma marii sărbători pascale.

În Vinerea Mare, mitropolitul a vizitat pacienții internați la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca, dar și copiii aflați în îngrijire la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară. Acesta din urmă și-a deschis porțile recent, în februarie 2026, iar în prezent găzduiește 13 copii și adolescenți, urmând să primească și alți pacienți, în contextul unui număr ridicat de solicitări.

În Sâmbăta Mare, ierarhul, însoțit de arhidiaconul Claudiu Grama, a ajuns la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului” din Turda, unde i-a vizitat pe vârstnici, oferindu-le cuvinte de încurajare și binecuvântare.

Astfel de vizite au devenit o tradiție pentru Mitropolitul Andrei, care, în preajma marilor sărbători, își arată constant grija față de cei aflați în suferință și recunoștința față de personalul care îi îngrijește.