Maramureș Padel Club organizează în perioada 29–31 mai 2026 turneul de inaugurare al noii baze sportive din Baia Mare, competiție inclusă în Circuitul Național de Padel 2026.

Evenimentul va reuni jucători din întreaga țară și va include meciuri din nouă categorii, atât la masculin, feminin, mixt, cât și pentru începători. Organizatorii anunță că turneul face parte din categoria Open și pune în joc 500 de puncte pentru câștigătorii fiecărei divizii. Meciurile oficiale vor începe vineri, 29 mai, de la ora 16:00, iar pe lângă competiția sportivă, participanții și spectatorii vor avea parte de numeroase activități recreative și momente de socializare.

Programul include un spectacol de stand-up comedy susținut de Mădălin Cârje, Alex Dobrota și Florin Gheorghe, urmat de un after party cu DJ Aftermath. În cursul zilei de sâmbătă, organizatorii pregătesc un gulaș pentru participanți, iar seara finala UEFA Champions League va fi transmisă pe videoproiector. Pe toată durata turneului, cafeaua va fi oferită de Cafizzio.

Noua bază sportivă dispune de trei terenuri indoor și un teren outdoor, hotel, restaurant, piscină, spa, zonă lounge, shop dedicat articolelor de padel, simulator de golf și spații pentru evenimente și relaxare. Participanții care aleg să se cazeze la hotelul aflat în incinta complexului beneficiază de reducere la cazare și acces la facilitățile bazei.

Înscrierile pentru competiție se realizează prin platforma Rankedin.