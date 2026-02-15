Cota maximă de impozitare a veniturilor personale diferă semnificativ între statele europene, cu discrepanțe majore între Europa de Nord și de Vest și țările din Est, potrivit unei analize recente bazate pe date Tax Foundation.

În majoritatea statelor europene, sistemul fiscal este progresiv, ceea ce înseamnă că persoanele cu venituri mai mari plătesc procente mai ridicate către bugetul public. Totuși, nivelul maxim al impozitării variază considerabil. În 2026, cota maximă pornește de la 10% în Bulgaria și România și ajunge până la 60,5% în Danemarca.

Pe lângă Danemarca, alte șase state aplică impozite de peste 50% pentru cele mai mari venituri: Franța, Austria, Spania, Belgia, Portugalia și Suedia. Rate apropiate de acest prag se regăsesc și în Slovenia și Olanda.

Media cotei maxime de impozitare în 35 de țări europene este de 38,5%. În rândul statelor membre OECD din Europa, media este mai ridicată, ajungând la 43,4%, iar în 18 țări depășește 40%.

Nouă state se încadrează într-un interval de impozitare maximă între 40% și 48%, printre care Irlanda, Germania, Italia, Islanda, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie, Grecia și Turcia.

În cazul celor mai mari cinci economii europene, diferențele rămân vizibile: de la aproximativ 45% în Marea Britanie până la 55,4% în Franța, un ecart de circa 10 puncte procentuale.

La polul opus, cote sub 25% se regăsesc, pe lângă Bulgaria și România, în Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Georgia, Cehia și Estonia, confirmând contrastul fiscal puternic dintre estul și vestul continentului.