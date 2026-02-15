Lăsatul secului de carne, care în 2026 este marcat duminică, 15 februarie, reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui, unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox. Această zi constituie și ultima oportunitate pentru credincioși de a consuma alimente „de dulce” înainte de intrarea în Săptămâna Albă, o perioadă de tranziție în care carnea este exclusă, dar lactatele și ouăle încă mai pot fi consumate.

„Înaintea fiecărui mare post al bisericii, creștinii ortodocși marchează Lăsata Secului – momentul despărțirii de mâncarea „de dulce” și de obiceiurile lumești, pentru a intra într-o perioadă de curățire trupească și sufletească. Denumirea vine din vechea expresie „a lăsa secul”, care înseamnă a renunța la hrana consistentă și la plăcerile care țin omul ancorat exclusiv în planul material, pentru a face loc unei vieți duhovnicești intense. Nu este doar o schimbare alimentară, ci un exercițiu de voință și de disciplină interioară.

În anul 2026, Lăsata Secului de carne pentru Postul Paștelui are loc duminică, 15 februarie. Ziua coincide, în calendarul ortodox, cu Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, un moment cu profundă încărcătură spirituală, în care Evanghelia le amintește credincioșilor despre responsabilitatea faptelor lor și despre importanța milosteniei și a iubirii față de aproape.

Lăsata Secului de carne marchează ultima zi în care se mai consumă preparate de origine animală, carne și alte derivate, înainte de intrarea în perioada de pregătire pentru Postul Paștelui. Totuși, postul propriu-zis nu începe imediat, ci este precedat de o etapă de tranziție. Dincolo de aspectul alimentar, Lăsata Secului de carne are o semnificație profund spirituală. Ea marchează trecerea de la ritmul obișnuit al vieții cotidiene la o etapă de introspecție și apropiere de Dumnezeu.

Credincioșii sunt chemați nu doar să își schimbe meniul, ci și atitudinea: să se apropie prin rugăciune, pocăință, milostenie și prin participarea la Sfintele Taine, în vederea pregătirii pentru bucuria Învierii.