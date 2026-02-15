În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii din Târgu Lăpuș au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări pentru documentarea stării de fapt, după ce au fost sesizați despre un caz de violență domestică.

Primele verificări au relevat faptul că o tânără de 21 de ani ar fi fost agresată fizic și ar fi fost amenințată de către soț.

În cadrul ordinului de protecție provizoriu emis de polițiști a fost dispusă măsura părăsirii temporare a locuinței comune de către agresor, precum și obligativitatea păstrării acestuia a distanței de 100 m față de victimă. De asemenea a fost dispusă montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Sub supravegherea procurorului de caz polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.