Grupele U9 (copii născuți în 2017) și U11 (copii născuți în 2015) ale CSO Bradul Vișeu de Sus au participat la turneul de fotbal Dorna Junior Cup 2026, competiție care le-a oferit trei zile pline de meciuri, emoții și experiențe valoroase. Pe parcursul turneului, tinerii sportivi au întâlnit adversari puternici și au disputat partide care au contribuit atât la dezvoltarea lor fotbalistică, cât și la formarea unor valori importante precum disciplina, spiritul de echipă și fair-play-ul. Reprezentanții clubului au apreciat atitudinea, determinarea și implicarea copiilor, subliniind că fiecare meci a reprezentat o oportunitate de învățare și progres.

Totodată, felicitări au fost adresate antrenorilor pentru munca depusă și părinților pentru sprijinul constant acordat tinerilor fotbaliști.

CSO Bradul Vișeu de Sus își continuă activitatea de pregătire, având ca obiectiv dezvoltarea armonioasă a copiilor și acumularea de noi experiențe competiționale.

Sursa: CSO Bradul Vișeu de Sus