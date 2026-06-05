Parohia greco-catolică Ocna Șugatag îi invită pe credincioși să participe duminică, 7 iunie, începând cu ora 10.30, la sfințirea Bisericii „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de PS Vasile Bizău.

Preot prof. dr. Ioan Codrea

Începând cu anul 1990, după încheierea perioadei comuniste, s-a început oficierea Sfintei Liturghii în mai multe locaţii. Din anul 2015 au început demersurile pentru construirea unei biserici. Este a treia biserică construita de părintele Ioan Codrea.

Liturghia arhierească va putea fi ascultată la Radio Maria.