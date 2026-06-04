ACS Dragonul Baia Mare continuă antrenamentele de Taekwon-do ITF și pe perioada vacanței de vară, oferind copiilor oportunitatea de a rămâne activi și de a-și dezvolta abilitățile fizice și personale într-un mediu organizat și prietenos.

Potrivit organizatorilor, practicarea Taekwon-do ITF contribuie la dezvoltarea disciplinei, concentrării, coordonării, mobilității, încrederii în sine, precum și a spiritului de echipă și a respectului față de cei din jur.

Pe lângă activitatea sportivă propriu-zisă, participanții beneficiază de jocuri și exerciții dinamice, oportunități de socializare și îndrumarea unor instructori cu experiență, care adaptează antrenamentele în funcție de vârsta și nivelul fiecărui copil.

Antrenamentele se desfășoară în Baia Sprie, după următorul program:

luni și miercuri, între orele 16:30 și 17:30;

marți și joi, în intervalele 16:20 – 17:20 și 17:30 – 18:30.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și se pot înscrie la numărul de telefon 0744 753 754, prin intermediul antrenorului emerit Dan Goron.

Sursa: ACS Dragonul Baia Mare