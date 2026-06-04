CSM Știința Baia Mare anunță cu mândrie convocarea jucătorului Raul Pop la stagiul de pregătire al echipei naționale masculine de rugby 7s a României. Acțiunea se desfășoară în perioada 31 mai-4 iunie la Snagov, în pregătirea primei etape a Campionatului European Makarska 7s Men’s Trophy Series 2026.

Tânărul sportiv, considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai clubului, va face parte din lotul care va reprezenta România în competiția europeană, unde „Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, alături de Danemarca, Republica Moldova și Monaco.

România va debuta pe 5 iunie în fața selecționatei din Monaco, într-un meci important pentru startul turneului. Toate partidele vor putea fi urmărite în direct pe platforma Rugby Europe TV, pe baza unui cont gratuit.

Reprezentanții clubului i-au transmis lui Raul Pop mult succes în această etapă importantă a carierei sale sportive, subliniind continuitatea rezultatelor bune ale sportivilor formați la Baia Mare.

Sursa: CSM Știința Baia Mare