Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean ucrainean în vârstă de 34 de ani, după ce, la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, au fost descoperite în microbuzul pe care îl conducea 100 bucăți de piei de jder, pentru care nu a putut prezenta documente legale. Bunurile, estimate la aproximativ 30.000 de lei, au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor.

În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 01:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 34 de ani. Acesta se afla la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina și se deplasa pe ruta Ucraina – România.

În urma controlului efectuat de echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali au fost descoperite, în bagajele personale și într-o față de pernă, 100 de piei de jder.

Bunurile, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, susceptibile a proveni dintr-o specie de animale protejată de lege, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Persoana în cauză nu a putut prezenta documentele necesare, respectiv certificat CITES sau autorizație specială emisă de autoritatea pentru protecția mediului.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, și tentativă la contrabandă calificată, urmând ca, la finalzarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.