Într-o perioadă în care tot mai multe familii încearcă să facă față cheltuielilor de zi cu zi, Consiliul Local Borșa a adoptat în unanimitate un proiect de hotărâre care oferă o gură de oxigen contribuabililor cu datorii la bugetul local. Inițiativa, propusă de consilierul local Tiberiu Mihali, prevede scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care își achită integral obligațiile fiscale principale restante.

Votul unanim al consilierilor arată că, dincolo de diferențele politice, există momente în care interesul comunității devine prioritatea comună. Măsura este una echilibrată: nu șterge datoriile, ci oferă posibilitatea eliminării penalităților celor care fac efortul de a-și plăti integral obligațiile către bugetul local.

De-a lungul anilor, multe restanțe fiscale au crescut nu atât din cauza sumelor inițiale, cât din cauza majorărilor și penalităților acumulate.

Pentru numeroși cetățeni, acestea au devenit o povară care a făcut aproape imposibilă regularizarea situației fiscale. Prin această hotărâre, administrația locală încearcă să transforme o relație tensionată între contribuabil și instituție într-un parteneriat bazat pe responsabilitate și bună-credință.

Beneficiile sunt evidente de ambele părți. Cetățenii au șansa să își închidă obligațiile fiscale fără costurile suplimentare generate de întârzieri, iar Primăria poate recupera sume importante la bugetul local, bani care se pot întoarce în comunitate prin investiții și servicii publice.

În administrație există uneori tentația de a guverna exclusiv prin sancțiuni și penalizări. Hotărârea adoptată la Borșa merge însă pe o altă filozofie: aceea că este mai important să recuperezi banii datorati comunității decât să menții la nesfârșit evidențe contabile pline de creanțe greu de încasat.

Adoptarea în unanimitate a proiectului transmite și un semnal politic important. Atunci când vine vorba despre sprijinirea cetățenilor și consolidarea bugetului local, consensul este posibil. Într-o perioadă în care scena publică este adesea dominată de dispute și confruntări, votul unanim din

Consiliul Local Borșa demonstrează că soluțiile pragmatice pot aduna toate voturile atunci când sunt construite în interesul comunității.

Pentru mulți borșeni, următoarele luni vor reprezenta o oportunitate de a-și pune în ordine situația fiscală. Pentru administrație, succesul măsurii se va măsura în gradul de colectare și în numărul celor care vor alege să profite de această facilitate. Un lucru este însă cert: prin această decizie, Consiliul Local Borșa a ales să ofere o șansă, nu doar să aplice o sancțiune.